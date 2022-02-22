За дезертирство і крадіжку автомобіля 19-річного солдата-прикордонника, який служив на Закарпатті, засудили до 5 років тюрми. Відомо, що влітку 2021 року юнак, озброєний автоматом, втік із чергування на кордоні, зупинив автомобіль, пригрозив зброєю водієві та вкрав його автомобіль. У суді солдат пояснив, що втік з армії, бо його кинула дівчина.

19-річний Василь Ставіла був призваний на службу у квітні 2021 року, вже у червні військового призначили на посаду патрульного та водія у відділі «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону та видали службовий автомат. Того ж місяця хлопець під час охорони кордону попросився в туалет і втік зі служби зі зброєю та 60 набоями.

Як зазначається у вироку Берегівського районного суду, 19-річний солдат-строковик Василь Ставіла у червні 2021 року перебував на патрулюванні українсько-угорського кордну поблизу сіл Вари та Галабор Берегівського району. Близько 12:30 солдат втік зі служби із зарядженим автоматом АКС-74 та 60 набоями до нього. Після втечі юнак пішов до села Геча та попросив місцевого водія Opel Vectra підвезти його до села Бадалово. Вже у машині солдат сказав відвезти його до Мукачева, але водій відмовив. Юнак перезарядив автомат, пригрозив водієві та наказав зупинити автомобіль і вийти. Відомо, що 19-річний прикордонник також вкрав із бардачка Opel Vectra понад 9 тис. грн, що належали водію. Військового за кермом краденого авто затримали поліцейські.

Під час суду солдат частково визнав свою вину та пояснив, що того дня перед виходом на патрулювання йому зателефонувала дівчина, з якою юнак зустрічався до служби. Військовий пояснив, що дівчина сказала, що не може терпіти його перебування в армії і тому вирішила розірвати стосунки. Після цього юнак хотів скоїти самогубство.

«Він кинув слухавку, був дуже засмучений, але в цей час якраз вимушений був заступити в наряд у прикордонний патруль. Приблизно через годину, в наряді, будучи у збудженому стані після розмови з дівчиною, він вирішив вчинити самогубство та відпросився від старшого наряду відійти в туалет. Там він перезарядив автомат і коли хотів на себе навести, щось відштовхнуло його це зробити і він втік з кордону, пішов у невідомому напрямку», – зазначається у вироку суду.

Після втечі солдат йшов полем близько години, вийшов до села Геча, сховав автомат, підійшов до водія Opel Vectra і попросив відвезти його до військової частини у село Бадалово. Солдат підтвердив, що вже під час руху попросив чоловіка відвезти його у Мукачево, однак заперечив, що погрожував чоловікові чи прикладав дуло автомата до його голови: юнак сказав, що водій побачив, як автомат впав на підлогу і в той момент він наказав зупинити авто і вийти.

Військовий у суді також зазначив, що вчинив злочин через психологічне навантаження, «втік з кордону, не знав, що робить, внаслідок дзвінка дівчини він хотів вчинити самогубство, ніякої мети не мав, не знав куди іде».

Водій Opel Vectra суді підтвердив обставини інциденту, однак сказав, що солдат, якого він погодився підвезти до військової частини, після відмови їхати у Мукачево направив на нього автомат і перезарядив його. Чоловік вийшов з машини та невдовзі зателефонував у поліцію. Водій також сказав, що претензій до солдата не має, поганого йому не бажає і просив суворо його не карати. Також чоловік повідомив, що отримав 500 доларів від батьків юнака як компенсацію.

Суддя Берегівського районного суду Лайош Гал врахував висновок судово-психіатричного експерта, яким стверджувалося, що військовий під час втечі перебував «у стані гострої реакції на стрес важкого ступеня», що вплинуло на раціональність прийняття рішень, передбачення наслідків дій та здатність регулювати поведінку. Також суддя звернув увагу на те, що солдат раніше не був судимий, має молодий вік, допомагав Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, зважаючи на висновки експертизи про стан є обмежено осудним, а також не має жодних претензій зі сторони потерпілого.

Відтак Берегівський райсуд визнав 19-річного Василя Ставілу винним за ч. 3 ст. 408 (дезертирство), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом з погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка) та призначив йому 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Також обвинувачений зобов'язаний сплатити 851 грн за проведення експертиз. Зазначається, що солдат маж право на оскарження вироку протягом 30 днів.