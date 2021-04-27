На фронті 27 квітня на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Внаслідок підриву один український воїн загинув, ще троє отримали поранення, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Вибух стався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», однак наразі невідомо, в якому саме населеному пункті.

«Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям», – повідомили у штабі ООС.

Окрім того, ще троє військовослужбовці отримали бойові травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний, стверджується у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі загинув військовий з Івано-Франківщини Іван Ковальовський.