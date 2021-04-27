Внаслідок підриву автомобіля на Донбасі загинув український військовий
Ще троє військовослужбовців отримали поранення
На фронті 27 квітня на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Внаслідок підриву один український воїн загинув, ще троє отримали поранення, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.
Вибух стався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», однак наразі невідомо, в якому саме населеному пункті.
«Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям», – повідомили у штабі ООС.
Окрім того, ще троє військовослужбовці отримали бойові травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний, стверджується у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні на Донбасі загинув військовий з Івано-Франківщини Іван Ковальовський.