Наслідки обстрілу Харківщини

Вранці суботи, 20 квітня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку. Внаслідок влучання у будівлі повністю обвалився третій під’їзд, а у другому під’їзді частково зруйнований дах. Рятувальники деблокували з квартири двох людей. До лікарні у стані тяжкості госпіталізували 61-річну жінку, також поранення отримав 44-річний чоловік.

Цього ж дня у Вовчанську внаслідок обстрілу приватних будинків загинули двоє чоловіків 83 та 50 років. За даними поліції Харківської області, для обстрілу багатоповерхівки росіяни застосували боєприпас УМПБ Д-30 – планеруюча авіабомба. УМПБ Д-30 – найновіша зброя росіян. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, це покращені версії корегованих авіабомб.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, російські окупанти атакували Миколаїв Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули четверо людей. У п’ятницю, 12 квітня, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих зросла до п’яти.