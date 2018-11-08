Внаслідок стрілянини у барі в Каліфорнії загинули 13 людей

Жертвами стрільця стали студенти місцевого коледжу

Внаслідок стрілянини в одному з барів Південної Каліфорнії загинули 13 людей. Про це з посиланням на поліцію повідомляє CNN.

Серед загиблих - один поліцейський.

Самого стрільця також було знайдено мертвим на місці інциденту. Йому вдалося смертельно поранити 12 людей. Окрім того, поранень під час стрілянини зазнали ще до 12 осіб.

За інформацією LA Times, жертвами стрільця стали молоді люди, оскільки в барі відбувалася вечірка для студентів місцевого коледжу.

Очевидці розповідають, що з початком стрілянини відвідувачі кинулися залишати заклад, у тому числі за допомогою стільців вибиваючи шибки. За непідтвердженою інформацією, стрілець використовував також димові шашки.

Як інформував ZAXD.NET, в суботу, 27 жовтня, озброєний чоловік з вигуками «Всі євреї повинні померти» зайшов до будівлі синагоги в Піттсбурзі у штаті Пенсільванія та почав стріляти. Внаслідок стрілянини загинули 11 людей.