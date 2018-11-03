У йога-центрі Флориди невідомий влаштував стрілянину: троє людей загинули

Мотиви нападника невідомі

Ввечері в п’ятницю, 2 листопада, в американському місті Таллахассі, штат Флорида, сталася стрілянина в студії, яку використовують для проведення занять з йоги. Внаслідок неї загинули троє осіб. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на поліцію.

Стрілянина сталася в студії йоги, яка знаходиться в одному з торгових центрів міста Таллахассі. Свідки розповіли, що невідомий чоловік зайшов у клас під час заняття. Він дивно поводився, а потім відкрив вогонь по людям. Ще до приїзду поліції він наклав на себе руки.

Пізніше шеф поліції Таллахассі Майкл ДеЛео повідомив, що злочинець встиг вистрілити у шість людей і одного чоловіка вдарити пістолетом в голову. Потім він застрелився. На місці трагедії знайшла тіло однієї жертви, труп стрілка і чотирьох поранених у критичному стані. Один з них пізніше помер у лікарні. Про ще одного пораненого не відомо.

«Є ознаки того, що кілька людей не тільки боролися з нападником, але й намагалися врятувати інших людей», - розповів керівник поліції міста Майкл ДеЛео.

Відео CBS Miami

Правоохоронні органи поки не повідомляють ані про особу стрільця, ані про мотиви, які спонукали його піти на вбивство.

Як інформував ZAXD.NET, в суботу, 27 жовтня, озброєний чоловік з вигуками «Всі євреї повинні померти» зайшов до будівлі синагоги в Піттсбурзі у штаті Пенсільванія та почав стріляти. Внаслідок стрілянини загинули 11 людей.