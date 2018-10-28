Кількість загиблих внаслідок стрілянини в синагозі Піттсбурга зросла до 11 осіб

Президент США Дональд Трамп назвав трагедію «варварським масовим вбивством на ґрунті антисемітизму»

СвітАндрій Стець, 28 жовтня4610

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Кількість загиблих внаслідок стрілянини в синагозі Піттсбурга зросла до 11 осіб
фото Голосу Америки
Нападника на синагогу можуть засудити до смартної кари

Кількість загиблих під час нападу на синагогу в Піттсбурзі збільшилася до 11 осіб. В результаті стрілянини ще шестеро осіб отримали поранення, серед яких четверо поліцейських.

«Останнє оновлення - 11 смертей, 6 травм - в тому числі чотири співробітники поліції. ФБР відповідає за розслідування, оскільки воно є злочином на ґрунті ненависті. Підозрюваний не був відомий правоохоронним органам. FBI SAIC називає це гіршим місцем злочину, що коли-небудь доводилося спостерігати. Дякую, що правоохоронні органи зберегли десятки життів», - повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман у своєму Twitter.

Мін'юст Сполучених Штатів пред'явить чоловікові, що відкрив вогонь по прихожанам синагоги, ряд звинувачень, що стосуються «злочинів, скоєних на ґрунті релігійної ненависті», і інших кримінальних статей. У результаті всі вони можуть привести до смертної кари, йдеться в повідомленні генпрокурора США Джеффа Сешнса.

«Ненависть і насильство на основі релігії не можуть виникати в нашому суспільстві», - підкреслив глава наглядового відомства, відзначивши, що вчинені стрілком злочини «гідні осуду» і зовсім суперечать цінностям США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього могло б не статися, якби у будівлі була озброєна охорона і закликав посилити закони про смертну кару у країні, інформує «Голос Америки».

Трамп також додав, що США мають посилити закони про смертну кару. «Я думаю, ми будемо посилювати наші закони про смертну кару. Коли люди роблять подібне (масові вбивства - ред.), вони повинні отримати смертну кару», - резюмував президент.


Як інформував ZAXD.NET, в суботу, 27 жовтня, озброєний чоловік з вигуками «Всі євреї повинні померти» зайшов до будівлі синагоги в Піттсбурзі у штаті Пенсільванія та почав стріляти.

Після стрілянини нападник, 46-річний Роберт Бауерс, відкрив вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого був поранений вогнем у відповідь. Після перестрілки він здався поліції та був взятий під варту.

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