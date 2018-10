Кількість загиблих внаслідок стрілянини в синагозі Піттсбурга зросла до 11 осіб

Кількість загиблих під час нападу на синагогу в Піттсбурзі збільшилася до 11 осіб. В результаті стрілянини ще шестеро осіб отримали поранення, серед яких четверо поліцейських.

«Останнє оновлення - 11 смертей, 6 травм - в тому числі чотири співробітники поліції. ФБР відповідає за розслідування, оскільки воно є злочином на ґрунті ненависті. Підозрюваний не був відомий правоохоронним органам. FBI SAIC називає це гіршим місцем злочину, що коли-небудь доводилося спостерігати. Дякую, що правоохоронні органи зберегли десятки життів», - повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман у своєму Twitter.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives.