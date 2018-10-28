Кількість загиблих внаслідок стрілянини в синагозі Піттсбурга зросла до 11 осіб

Нападника на синагогу можуть засудити до смартної кари

Кількість загиблих під час нападу на синагогу в Піттсбурзі збільшилася до 11 осіб. В результаті стрілянини ще шестеро осіб отримали поранення, серед яких четверо поліцейських.

«Останнє оновлення - 11 смертей, 6 травм - в тому числі чотири співробітники поліції. ФБР відповідає за розслідування, оскільки воно є злочином на ґрунті ненависті. Підозрюваний не був відомий правоохоронним органам. FBI SAIC називає це гіршим місцем злочину, що коли-небудь доводилося спостерігати. Дякую, що правоохоронні органи зберегли десятки життів», - повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман у своєму Twitter.

Latest update - 11 fatalities, 6 injuries - including four officers. FBI in charge of investigation as it is a hate crime. Suspect was not known to law enforcement. FBI SAIC calls it worst crime scene he has ever scene. Thank you law enforcement that saved dozens of lives. — Daniel Gilman (@danielgilman) 27 октября 2018 г.

Мін'юст Сполучених Штатів пред'явить чоловікові, що відкрив вогонь по прихожанам синагоги, ряд звинувачень, що стосуються «злочинів, скоєних на ґрунті релігійної ненависті», і інших кримінальних статей. У результаті всі вони можуть привести до смертної кари, йдеться в повідомленні генпрокурора США Джеффа Сешнса.

«Ненависть і насильство на основі релігії не можуть виникати в нашому суспільстві», - підкреслив глава наглядового відомства, відзначивши, що вчинені стрілком злочини «гідні осуду» і зовсім суперечать цінностям США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього могло б не статися, якби у будівлі була озброєна охорона і закликав посилити закони про смертну кару у країні, інформує «Голос Америки».

Трамп також додав, що США мають посилити закони про смертну кару. «Я думаю, ми будемо посилювати наші закони про смертну кару. Коли люди роблять подібне (масові вбивства - ред.), вони повинні отримати смертну кару», - резюмував президент.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.



Як інформував ZAXD.NET, в суботу, 27 жовтня, озброєний чоловік з вигуками «Всі євреї повинні померти» зайшов до будівлі синагоги в Піттсбурзі у штаті Пенсільванія та почав стріляти.

Після стрілянини нападник, 46-річний Роберт Бауерс, відкрив вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого був поранений вогнем у відповідь. Після перестрілки він здався поліції та був взятий під варту.