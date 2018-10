Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в синагозі в США

У другому за величиною місті штату Пенсильванія у США – Піттсбурзі сталась стрілянина в синагозі. За інформацією місцевого телеканалу CBS Local, внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 8 людей.

Також повідомляється про поранених. Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги. Поліція просить місцевих мешканців не виходити з домівок.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.