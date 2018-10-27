Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в синагозі в США

У американському Піттсбурзі невідомий влаштував стрілянину в синагозі під час традиційної суботньої служби

СвітАндрій Стець, 27 жовтня6060

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Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в синагозі в США
фото Richard Grune
Нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах

У другому за величиною місті штату Пенсильванія у США – Піттсбурзі сталась стрілянина в синагозі. За інформацією місцевого телеканалу CBS Local, внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 8 людей.

Також повідомляється про поранених. Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги. Поліція просить місцевих мешканців не виходити з домівок.

ABC News інформує, що внаслідок перестрілки трєє правоохоронців зазнали поранень.

Видання BNO News з посиланням на очевидців пише, що нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах з автомата «Калашникова». Синагога була повна людей під час урочистої суботньої служби.

Після цього він забарикадувався в будівлі і вступив в перестрілку з прибулими на місце події працівниками поліції.

Під час перестрілки зловмисник був поранений і затриманий. За деякими даними, його звуть Роберт Боуерс. Мотиви зловмисника поки залишаються невідомими. ‏

Очевидці публікують фото і відео з місця події, на яких видно, що чимало екіпажів поліції вже прибули до синагоги.

Оновлено 8.44. Кількість загиблих під час нападу на синагогу Древо життя в Піттсбурзі збільшилася до 11 осіб, повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман у своєму Twitter.

За його словами, в результаті стрілянини ще шестеро осіб отримали поранення, серед яких четверо поліцейських.

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