Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини в синагозі в США

Нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах

У другому за величиною місті штату Пенсильванія у США – Піттсбурзі сталась стрілянина в синагозі. За інформацією місцевого телеканалу CBS Local, внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 8 людей.

Також повідомляється про поранених. Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги. Поліція просить місцевих мешканців не виходити з домівок.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27 жовтня 2018 р.

ABC News інформує, що внаслідок перестрілки трєє правоохоронців зазнали поранень.

Видання BNO News з посиланням на очевидців пише, що нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах з автомата «Калашникова». Синагога була повна людей під час урочистої суботньої служби.

Після цього він забарикадувався в будівлі і вступив в перестрілку з прибулими на місце події працівниками поліції.

Під час перестрілки зловмисник був поранений і затриманий. За деякими даними, його звуть Роберт Боуерс. Мотиви зловмисника поки залишаються невідомими. ‏

Очевидці публікують фото і відео з місця події, на яких видно, що чимало екіпажів поліції вже прибули до синагоги.

Several officers from multiple police agencies on scene here in Squirrel hill Active shooter barricade inside the structure I’m hearing of some casualties not confirmed #wpxi pic.twitter.com/GbKxV6m1sB — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

Оновлено 8.44. Кількість загиблих під час нападу на синагогу Древо життя в Піттсбурзі збільшилася до 11 осіб, повідомив представник офісу мера Піттсбурга Даніель Гілман у своєму Twitter.

За його словами, в результаті стрілянини ще шестеро осіб отримали поранення, серед яких четверо поліцейських.