Внаслідок теракту в столиці Афганістану загинули 40 людей

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:42440

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У результаті серії вибухів у столиці Афганістану – Кабулі – загинули щонайменше 40 людей, ще 30 людей отримали поранення, повідомило агентство AFP у Twitter з посиланням на афганське міністерство внутрішніх справ.

«Щонайменше 40 загиблих унаслідок кількох вибухів у Кабулі», – йдеться у повідомленні.

За інформацією The Tribune, вибухи сталися біля інформаційного агентства Afghan Voice. Як заявили у міністерстві внутрішніх справ, ціллю нападників був розташований поряд із будівлею агентства Табаянський культурний центр, де у момент вибуху проходив урочистий захід.

Агентство Reuters повідомило, що Значна кількість жертв – це студенти, які брали участь в ранковій панельній дискусії в медіацентрі.

Відповідальність за напад поки що не взяла жодна з терористичних організацій.

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