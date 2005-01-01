Внаслідок вибуху в Новому Роздолі постраждав 31-річний чоловік

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 07:267470

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У середу, 27 грудня, у Новому Роздолі на Львівщині на балконі квартири стався вибух бензину, внаслідок чого постраждав 31-річний чоловік.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 17:14 в Новому Роздолі на вул. Лесі Українки на балконі квартири, яка розташована на цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, стався спалах парів бензину.

Внаслідок спалаху було вибито вікна на балконі. 31-рінчий чоловік отримав опіки ІІ-ІІІ ступеня та був госпіталізований до Новороздільської міської лікарні.

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