За словами водія вантажівки, через темряву він не помітив велосипедиста

У селі Сербичани Чернівецької області в понеділок ввечері, 15 листопада, 78-річного велосипедиста збила вантажівка, чоловіка госпіталізували до лікарні. Відомо, що 41-річний водій вантажівки Renault в темну пору доби вчасно не помітив велосипедиста й не встиг зупинитись. Про аварію сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області.

«ДТП з потерпілим сталася ввечері 15 листопада в селі Сербичани Дністровського району. Попередньо поліцейські з’ясували, що обидва транспортні засоби рухалися в одному напрямку. 41-річний водій вантажівки Renault пояснив, що в темну пору доби вчасно не помітив велосипедиста, який був одягнений у темний одяг і рухався по краю дороги, та допустив наїзд на чоловіка», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

За інформацією медиків, унаслідок аварії в 78-річного велосипедиста діагностували переломи ребер і гомілки, наразі він перебуває в Сторожинецькій райлікарні.

Зазначимо, правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР). Наразі триває розслідування, з’ясовують всі обставини аварії.