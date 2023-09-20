Знищений російський безпілотник

У ніч на 20 вересня Росія атакувала Україну з повітря, спрямувавши для ударів 24 дрони-камікадзе «Шахед». Четверту добу поспіль захисникам неба вдалося запобігти масованим ураженням, збивши 17 цілей, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні.

У відомстві вказали, що окупанти атакували нашу країну ударними БПЛА типу Shahed-136/131.

Із зафіксованих 24 ворожих дронів 17 було знищено засобами протиповітряної оборони.

Інформацію про збиття російських дронів згодом підтвердили в Повітряних силах ЗСУ.

«Вночі наша ППО знищила 17 ворожих "шахедів" над Сумською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областях. Нагадуємо, загалом було випущено армією РФ 24 безпілотники», – йдеться у повідомленні.

фото Повітряних сил ЗСУ

Тим часом у Полтавській ОВА повідомили, що сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. На жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці.

«Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає», – повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що попередньої ночі та ранку, 19 вересня, окупанти запустили по Україні 30 «Шахедів» і балістичну ракету «Іскандер-М». Сили ППО знешкодили 27 дронів: частина з них призвела до прильотів у Львові, а ракета вдарила по Кривому Рогу.