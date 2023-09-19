Безпілотники летіли на захід України з південної частини

У ніч на вівторок, 19 вересня, російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. Про загрозу обстрілів для південних, східних та західних областей оголосили у прес-службі Повітряних Сил України.

Повітряні Сили оголошували про ризик застосування балістики для східних та південних областей. Зокрема, вибухи пролунали у Херсоні, Краматорську та Слов'янську, що на Донеччині. Також вибух чули у Кривому Розі Дніпропетровської області, підтвердив голова Дніпровської ОВА Олександр Вілкул. Вранці 19 вересня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. Вранці над Дніпропетровщиною вдалося збити безпілотник.

За даними військовослужбовців, група безпілотників близько 2:00 атакувала Одеську область. В Одесі місцеві мешканці чули вибухи, проте в ОВА жодної інформації про влучання не було.

Приблизно о 3:40 ворожі безпілотники попрямували до заходу України. БПЛА зафіксували над Хмельницькою та Львівською областями, там пролунали вибухи. Також дрони помітили над Івано-Франківщиною, проте інформації про вибухи немає.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибух на Хмельниччині. Деталей щодо постраждалих наразі немає.

Окрім того, російські окупанти атакували Львів, внаслідок чого на промисловому складі виникло загоряння. За даними мера міста Андрія Садового, внаслідок обстрілу є один постраждалий – 26 річний чоловік з відкритим переломом, його госпіталізували. Згодом число травмованих збільшилося до двох.

«За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик», – уточнив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі рух по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони перекрито. Тривають роботи спеціальної техніки та рятувальні служби.

Зазначимо, ввечері 18 вересня, приблизно об 23:30, росіяни вдарили ракетами по центральній частині Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, є інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що постраждалих внаслідок атаки немає.

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