Ближче до ранку понеділка, 18 вересня, росіяни запустили по Україні крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. Це друга нічна ракетна атака на Україну поспіль: у ніч на неділю росіяни також били по Україні крилатими ракетами.

За інформацією Повітряних сил, для пуску ракет росіяни підняли в повітря до семи літаків стратегічної авіації Ту-95. Детальної інформації про результати атаки поки що немає, однак кілька вибухів було чутно у Хмельницькій області.

Про щонайменше чотири вибухи на Хмельниччині повідомляли в період з 05:34 до 05:47. О 05:59 Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про те, що в області працювала протиповітряна оборона.

Також уночі була загроза дронів-камікадзе на Одещині, але детальніша інформація відсутня.

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