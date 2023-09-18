Сили протиповітряної оборони знищили всі крилаті ракети, якими Росія під ранок понеділка атакувала Україну, повідомило командування Повітряних сил.

За інформацією військових, у ніч на 18 вересня 2023 року росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Дрони летіли з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. ППО знищила 18 дронів.

Як уточнили у Силах оборони півдня України, 11 дронів збили над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною. Незбиті дрони влучили в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Одещині. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило. Також є влучання у двоповерхову будівлю, яка не використовується, у Снігурівській громаді на Миколаївщині. Також без жертв чи постраждалих.

Пуски крилатих ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Загалом окупанти випустили по Україні 17 ракет, усі 17 знищили сили ППО.

Як уточнили в Повітряних силах, ракети збили над Дніпропетровською, Полтавською та Хмельницькою областями. Зокрема, як раніше повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною збили дві ракети. Також щонайменше чотири вибухи було чутно на Хмельниччині.

Нагадаємо, що в ніч на неділю Росія також атакувала Україну дронами-камікадзе і крилатими ракетами. Тоді окупанти випустили 10 ракет та шість дронів. ППО збила шість ракет і шість дронів, були влучання ракет на Одещині.