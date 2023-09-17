В ніч на 17 вересня росіяни вкотре обстріляли територію України ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано 16 засобів повітряних цілей. Шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131 атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса. Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Успішна робота ППО на Одещині (відео Повітряного командування «Південь»)

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131 і шість крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що влучання сталось на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. Постраждалих внаслідок удару немає.