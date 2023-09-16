Вдень у суботу, 16 вересня, російські воєнні злочинці вдарили по Харкову балістичними ракетами. Вибухи в місті пролунали приблизно об 11:10. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків, поранені п’ятеро цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає. На місце удару прибули екстрені служби, які ліквідовують наслідки влучань. Востаннє росіяни обстрілювали Харків у першій половині серпня. Водночас деокуповані минулої осені населені пункти Харківщини росіяни обстрілюють майже щодня.

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