Наслідки ракетного удару росіян по енергетичних об’єктах на Київщині, жовтень 2022

У військовій розвідці Міністерства оборони Великої Британії очікують, що Росія взимку завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року. Про це йдеться у зведенні британської розвідки від 16 вересня.

У британській розвідці нагадали, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року до березня 2023 року. Для ударів Росія в основному використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

Посилаючись на дані з відкритих джерел, аналітики британської розвідки зазначили, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час, як російська влада наголошувала на зусиллях, спрямованих на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

«Тому Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об'єктів взимку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій йшлося про те, що Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа разом. В матеріалі зазначалося, що виробництво ракет і снарядів у Росії, попри санкції, перевищило довоєнний рівень.