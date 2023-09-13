Росія близька до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік

Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, щоб збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, Європи та України.

«Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, та збільшила виробництво ракет. Він вищий за довоєнний рівень», – йдеться у матеріалі видання.

За оцінками американських чиновників, через санкції Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та іншого озброєння на початку повномасштабної війни щонайменше на шість місяців. Однак вже до кінця минулого року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів. Росіяни зуміли обійти експортний контроль США, використовуючи свої розвідувальні служби та міністерство оборони для організації нелегальних мереж, які займаються контрабандою ключових компонентів. Менш ніж за рік росіяни навчилися обходити експортний контроль, спрямовуючи ключові компоненти для виробництва через інші країни, наприклад Туреччину та Вірменію.

Наразі чиновники побоюються, що збільшення виробництва ракет «може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України».

Видання зазначає, що завдяки прибуткам від високих цін на енергоносії Росія отримала можливість ввозити контрабандою мікроелектроніку та інші компоненти, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної зброї. І в результаті військове виробництво не лише відновилося, а й різко зросло. Наприклад, раніше Росія могла виробляти 100 танків на рік, зараз – 200. Крім того, за словами західних чиновників, Росія близька до виробництва двох мільйонів артилерійських снарядів на рік.

У підсумку, Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа. Високопоставлений чиновник міністерства оборони Естонії, підрахував, що нинішнє виробництво боєприпасів у Росії в сім разів перевищує виробництво Заходу.

Наразі США та Євросоюз мають спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев’ять із 38, в основному мікроелектроніка, що живлять ракети та безпілотники, мають найвищий пріоритет для блокування. При цьому американські та західні чиновники кажуть, що російське виробництво все ще не встигає за тим, як швидко військові спалюють боєприпаси та зношують техніку. Наприклад, попри те, що Росія збирається виробляти два мільйони боєприпасів на рік, її військові за різними оцінками використовують до понад 10 млн артилерійських снарядів на рік. Це змусило Москву терміново шукати альтернативні джерела для збільшення своїх запасів. Про це, зокрема, свідчить спроба укласти з Північною Кореєю, заявили американські та західні офіційні особи.