Росіяни атакували позиції ЗСУ на Мар'їнському напрямку

У суботу, 24 червня, російські окупанти на Донеччині скинули на позиції ЗСУ заборонений хімічний боєприпас. Водночас вітер був у бік позицій противника, повідомив у неділю, 25 червня, речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Росіяни скинули хімбоєприпас в районі однієї з позицій українських військових на Мар'їнському напрямку, що на Донеччині. Снаряд, який випустили окупанти, заборонений Женевською конвенцією про правила ведення війни.

«Ворог докладає значних зусиль, щоб зупинити наше просування, а також зазнає великих втрат у живій силі, озброєнні та техніці. Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого аерозольного хімічного боєприпасу задушливої дії. Вітер був у бік противника», – повідомив Валерій Шершень.

Додаткових деталей про російську атаку речник не уточнив. Також Валерій Шершень не повідомив, чи є постраждалі від хімічного боєприпасу з обох сторін.