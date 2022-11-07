Окупаційні війська готують обстріли населених пунктів на Херсонщині. Крім того, окупанти збираються запровадити комендантську годину впродовж доби. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що тим, хто користується послугами російських операторів, розсилають повідомлення про начебто наміри ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Так людей закликають евакуюватися з правого берега Дніпра.

Також в розвідці розповіли, що в селах Ольгівка та Токарівка окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів.

«Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег»,– повідомили в ГУР.

За інформацією української розвідки, впродовж трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки ЗС Росії з боку селища Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра).

Також у розвідці повідомляють про масове мародерство в населених пунктах на правобережній частині окупованої Херсонщини.

«Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон», – додали в ГУР.

Також повністю розграбоване майно Бериславської підстанції районної електромережі, зокрема машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали.

У селищі Любимівка російські військові вилучають весь автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

У Генштабі ЗСУ сьогодні розповіли, що перевдягнені у цивільне росіяни готують Херсон до вуличних боїв.