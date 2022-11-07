На Херсонщині окупанти готують провокації, – ГУР
РФ планує заведення нових сил на правий берег
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Окупаційні війська готують обстріли населених пунктів на Херсонщині. Крім того, окупанти збираються запровадити комендантську годину впродовж доби. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Зазначається, що тим, хто користується послугами російських операторів, розсилають повідомлення про начебто наміри ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Так людей закликають евакуюватися з правого берега Дніпра.
Також в розвідці розповіли, що в селах Ольгівка та Токарівка окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів.
«Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег»,– повідомили в ГУР.
За інформацією української розвідки, впродовж трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки ЗС Росії з боку селища Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра).
Також у розвідці повідомляють про масове мародерство в населених пунктах на правобережній частині окупованої Херсонщини.
«Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон», – додали в ГУР.
Також повністю розграбоване майно Бериславської підстанції районної електромережі, зокрема машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали.
У селищі Любимівка російські військові вилучають весь автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.
У Генштабі ЗСУ сьогодні розповіли, що перевдягнені у цивільне росіяни готують Херсон до вуличних боїв.