Окупанти вели обстріл з автоматів та кулеметів

Під час окупації Ізюмського району Харківської області росіяни упритул розстріляли машини з мирними людьми. Прокурори встановлюють жертв трагедії, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села.

«За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї – автоматів та кулеметів», – зазначили в повідомленні.

У відомстві розповіли, що 6 листопада слідчо-прокурорська група у с. Співаківка ексгумувала тіло 37-річного чоловіка – водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено чотири кульові поранення: три в спину та ще одне – в область тазу. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі. Ведеться слідство за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Нагадаємо, у звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині виявили одне з найбільших поховань від початку повномасштабної війни Росії проти України, де закопані понад 400 тіл. Також там знайшли братську могилу, в якій поховано 25 українських воїнів. Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл.

Українські воїни звільнили Ізюм 11 вересня. Місто перебувало під контролем окупантів із початку квітня, окупації передували блокада й важкі бої.