Церемонія підписання угоди про колективну закупівлю Євросоюзом снарядів для України, 5 вересня 2023

Європейське оборонне агентство (EDA) у вівторок, 5 вересня, підписало вісім контрактів з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України. Про це повідомила прес-служба агентства.

Підписання контрактів стало першим в історії кроком до використання Євросоюзу для колективної закупівлі зброї. Завдяки цим контрактам країни-члени ЄС і Норвегія тепер матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через Європейське оборонне агентство, яке працюватиме як закупівельна агенція.

У рамках підписаних контрактів ЄС купить Боєприпаси призначені для найпоширеніших самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana. З метою дотримання юридичних зобов'язань та захисту комерційної таємниці, EDA на цьому етапі не може розголошувати імена підрядників та ціни за одиницю продукції, а також не коментує переговори, що тривають.

Ці рамкові контракти були підписані в рамках тристороннього підходу до постачання більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет в Україну, який Рада ЄС узгодила в березні цього року.

Євросоюз надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів; агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів; а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Загалом ЄС планує надати Україні мільйон снарядів упродовж року.