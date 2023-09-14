У важкому стані також госпіталізували 13-річного брата загиблої дитини

На Херсонщині, у селі Новодмитрівка, окупанти обстріляли з артилерії мирне населення. Внаслідок обстрілу, який відбувся у ніч на четвер, 14 вересня, загинув 6-річний хлопчик, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Росіяни вдарили по селу з артилерії після півночі. Снаряди окупантів влучили у приватний будинок, де перебувала сім'я.

«Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Внаслідок удару також постраждали троє сусідів, які намагалися допомогти дітям. Вони отримали поранення від уламків. Також було пошкоджено прилеглі приватні будинки та господарські споруди.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, умисне вбивство). Наразі триває слідство, прокурори фіксують наслідки обстрілу.