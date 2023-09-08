Росіяни завдали авіаудару по селу Одрадокамʼянка на Херсонщині

Росія вранці у п’ятницю, 8 вересня, завдала авіаудару по селу Одрадокамʼянка, що в Херсонській області, внаслідок чого загинули троє людей, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і МВС України.

За інформацією Прокудіна, через влучання керованої авіабомби загинули дві жінки 48 та 40 років і чоловік 46 років. Ще чотирьох людей поранено – двох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

«Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Фіксуємо черговий воєнний злочин РФ», – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Крім того, у п’ятницю окупанти вдарили з мінометів по селу Веселому, що на Херсонщині. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він у лікарні.

Нагадаємо, що деокуповані минулої осені райони Херсонщини росіяни обстрілюють щоденно з різних видів озброєння.