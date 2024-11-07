Українські захисники збили 74 ударні БпЛА

В ніч на четвер, 7 листопада, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Цієї ночі окупанти запустили 106 БпЛА. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запустили ударні БпЛА Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованого Криму.

Своєю чергою українські захисники збили 74 російські БпЛА у межах Одеської Миколаївської, Херсонської, Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Ще 25 дронів-камікадзе локаційно втрачено.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки на Житомирщині запровадили аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили фасад і скління 11-поверхового житлового будинку та скління двох п’ятиповерхівок. Також пошкоджень зазнали 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Внаслідок атаки постраждав один чоловік, йому надали медичну допомогу на місті.

Найбільше безпілотників зафіксували у Києві. Там повітряна тривога тривала вісім годин. Уламки збитих безпілотників впали у шести районах міста, пошкодивши житлові та нежитлові будівлі. Також виникали пожежі, які оперативно загасили. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, шо військових Повітряних сил направляють у піхоту. Він зазначив, що це «не від хороших часів». Водночас Юрій Ігнат завевнив, що це не впливає на кількість збитих ударних БпЛА.