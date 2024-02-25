Ворожі атаки відбувалися у декілька хвиль

У ніч на 25 лютого російські війська атакували південь України ракетами та дронами, намагаючись знищити українську систему протиповітряної оборони. На заваді планів окупантів стали сили ППО, розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, на початку ночі ворог намагався знищити українські системи ППО за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря, для чого використовував ракети типу Х-31П.

«Але вони були збиті над акваторією моря», – розповіла вона.

Пізніше ворог атакував українські об’єкти за допомогою БПЛА, які «мали розгалуження і за напрямком, і за часом». Півторагодинна ворожа атака відбувалася у напрямку Миколаївщини, наступна атака була націлена на центральні регіони з переходом на західні області країни.

«І першу, і другу хвилі сили протиповітряної оборони півдня відпрацювали результативно», – наголосила вона.

Гуменюк додала, що один дрон був знищений над Херсонщиною, щойно увійшов до зони відповідальності ОК «Південь», три над Миколаївщиною і ще два – над Кіровоградщиною.

До слова, як раніше сьогодні повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили 16 з 18 БпЛА, якими російські окупанти атакували Україну.