Робота мобільної групи українських ППО

У ніч на 14 травня російське військо атакувало Україну 18 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в Криму та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» також з окупованого Криму. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомили у відомстві, безпілотники збили у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Зазначимо, що російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.