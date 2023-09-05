Займання трапилось в автомобілі BMW 730 на вул. Євгена Лисика

У ніч на вівторок, 5 вересня, у Львові повністю згорів припаркований автомобіль BMW 730. Пожежу гасили рятувальники, які й повідомили про цей випадок.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 5 вересня о 01:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Євгена Лисика у Львові. Займання трапилось в автомобілі BMW 730.

Внаслідок пожежі автомобіль знищено повністю

На момент прибуття вогнеборців, автомобіль було охоплене вогнем. О 01:23 пожежу локалізовано та о 01:29 ліквідовано. Внаслідок пожежі автомобіль знищено повністю.

До ліквідації пожежі залучалось сім рятувальників та два одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.