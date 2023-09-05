Авто української реєстрації було викрадено в Чеській Республіці у серпні цього року

Прикордонники Львівського загону виявили крадений позашляховик на кордоні з Польщею. 47-річна водійка намагалась виїхати за кордон, але виявилось, що авто було викрадене на території Чехії.

Як повідомили у Держприкордонслужбі 5 вересня, днями військовослужбовці Львівського загону виявили викрадений автомобіль у одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

47-річна українка їхала за кермом позашляховика Audi 2018 року випуску за кордон. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували охоронці кордону, транспортний засіб української реєстрації було викрадено в Чеській Республіці у серпні цього року.

За цим фактом прикордонники негайно поінформували укрбюро Інтерполу в м. Київ та отримали підтвердження інформації щодо машини. Авто разом із водійкою передали співробітникам Нацполіції.