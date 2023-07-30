Чоловік ховав у бокових бамперах автомобіля цигарки, які намагався вивезти в Угорщину

Через спробу незаконно вивезти з України сигарети, у пункті пропуску на Закарпатті у 62-річного чоловіка вилучили автомобіль Mercedes. Про це повідомили у Держприкордонслужба.

Інцидент трапився у суботу, 29 липня, у пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті. 62-річний українець на автомобілі Mercedes прямував у напрямку Угорщини. Під час поглибленої перевірки авто прикордонники виявили у бокових порожнинах бампера півтисячі пачок сигарет.

Контрабандний тютюн та автомобіль 2008 року випуску у чоловіка вилучили. Загалом він намагався вивезти сигарет на 36 тис. грн, а його автомобіль оцінили у 358 тис. грн.