Вночі у Львові з травматичної зброї поранили двох чоловіків

В ніч з 27 на 28 грудня у Франківському районі Львова з травматичної зброї поранили двох чоловіків. Їх госпіталізували в лікарню. Особу зловмисника, що стріляв, встановлюють.

«У Франківський відділ поліції 27 грудня близько 22:00 надійшло повідомлення про те, що поблизу гаражів на вулиці Відкритій невідома особа стріляє з предмета, схожого на пістолет, у двох чоловіків», ‒ розповіли у прес-службі поліції Львівщини.

Внаслідок стрілянини травмовані двоє львів’ян віком 48 та 39 років. Чоловіків з вогнепальними пораненнями доставили у лікарню.

За попередніми висновками поліції, зловмисник стріляв з травматичного пістолета. Правоохоронці встановлюють його особу, а також всі обставини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.