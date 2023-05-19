Смертельна ДТП сталася на трасі Львів-Самбір біля Коропужа

У п’ятницю вранці, 19 травня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород біля села Коропуж сталася ДТП за участі трьох легкових автомобілів, в якій загинув водій Renault Sandero.

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:00 на трасі Львів-Самбір поблизу села Коропуж Львівського району (раніше Городоцького району). На трасі зіткнулися автомобілі Renault Sandero та Škoda Octavia. Після цього відбулося зіткнення Renault ще з одним автомобілем – ВАЗ-2108, який стояв на виїзді з другорядної дороги.

Від удару Renault злетів у кювет, водій загинув. Водій та пасажир Škoda Octavia отримали тілесні ушкодження. Їхні особисті дані та діагнози встановлюють.

Від удару один з легковиків злетів в кювет, водій загинув (фото поліції)

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у ДТП загинув 74-річний водій легковика. 25-річну постраждалу госпіталізували у Городоцьку лікарню з забоєм грудної клітки. Ще двом учасникам ДТП – 22-річній жінці та 64-річному чоловіку – медики надали першу допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.