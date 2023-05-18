Маршрутка здійснила наїзд на скутериста

У четвер, 18 травня, на проспекті святого Івана Павла II у Львові маршрутка збила скутериста. Від отриманих травм постраждалий помер в автомобілі швидкої допомоги.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:30 на проспекті святого Івана Павла II поблизу коледжу, недоїжджаючи до перехрестя вул. Стрийська – вул. Наукова. Водій маршрутки, 53-річний львів'янин, здійнив наїзд на 22-річного скутериста.

Cкутерист потрапив прямо під колеса автобуса (фото поліції)

Постраждалого забрала «швидка» у важкому стані, але, незважаючи на зусилля медиків, хлопець помер.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що медики «швидкої» проводили повний спектр реанімаційних заходів. Постраждалий скутерист помер в автомобілі швидкої допомоги, його не довезли до лікарні.

За даними очевидців, наїзд на скутериста здійснив водій маршрутки №23. Маршрут обслуговує приватний перевізник «АТП-14630». Обставини смертельної ДТП встановлюють слідчі.