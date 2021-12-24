Водій маршрутки Дрогобич-Львів заднім ходом переїхав пішохода
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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ДТП трапилася у темну пору доби, водій автобуса заднім ходом збив пішохода
Ввечері 23 грудня у с. Підзвіринець, що належить до Комарнівської громади, трапилася смертельна ДТП. Водій рейсової маршрутки збив пішохода, який від отриманих травм помер.
ДТП трапилася о 20:50, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
«Водій маршрутного таксі сполученням Дрогобич-Львів №722, здійснюючи рух заднім ходом, допустив наїзд на мешканця с. Підзвіринець 1960 року народження, який від отриманих травм помер на місці події», – зазначено у повідомленні.
Водій – 57-річний мешканець с. Підзвіринець. Слідчі його опитують і встановлюють обставини смертельного випадку. Відкрито кримінальне провадження.
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