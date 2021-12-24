ДТП трапилася у темну пору доби, водій автобуса заднім ходом збив пішохода

Ввечері 23 грудня у с. Підзвіринець, що належить до Комарнівської громади, трапилася смертельна ДТП. Водій рейсової маршрутки збив пішохода, який від отриманих травм помер.

ДТП трапилася о 20:50, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Водій маршрутного таксі сполученням Дрогобич-Львів №722, здійснюючи рух заднім ходом, допустив наїзд на мешканця с. Підзвіринець 1960 року народження, який від отриманих травм помер на місці події», – зазначено у повідомленні.

Водій – 57-річний мешканець с. Підзвіринець. Слідчі його опитують і встановлюють обставини смертельного випадку. Відкрито кримінальне провадження.