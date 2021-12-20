Помічники Святого Миколая для учнів львівської школи №87 приберегли корисні подарунки, які допоможуть бути видимими на дорозі в темну пору. Акцію влаштувала громадська організація «Impact», яка вже не один рік займається безпекою дорожнього руху. Разом з Інститутом міста її активісти провели дослідження і подалися у той район, де небезпека в зонах навколо шкіл найбільша.

«Виявилося, що Шевченківський і Сихівський райони – це ті райони, де найчастіше трапляються ДТП. Цю школу ми вибрали рандомним методом. Вона саме в тому районі і, власне, тут видно те середовище, де вона розташована: багато переходів, дуже інтенсивний рух. А враховуючи, що взимку і пізньої осені біля 8 години ще буває дуже темно і мряка, тому світловідбивальні елементи є ключовими», – розповіла організаторка акції, засновниця ГО «Impact» Оксана Романуха.

У понеділок, 20 грудня, організатори акції мали із собою близько півтисячі світловідбивачів.

«Ця акція є надзвичайно актуальною. Адже майже 80% наших учнів проживає в нашому мікрорайоні і через це вони пішки добираються до школи. Рух вулицею Замарстинівською зараз є дуже пожвавленим. Вони переходять дорогу і мають бути помітні для водіїв», – пояснила заступниця директора 87 школи ім. Ірини Калинець Марія Сороківська.

Світловідбивальні брелки, які роздавали дітям, пошили в інклюзивному ательє «Леді Ді».

«Ці світловідбивачі зроблені із переробленого матеріалу. Наші британські партнери передали нам світловідбивальний одяг, які в "Леді Ді" нам перешили і сформували такі світловідбивальні елементи», – додала Оксана Романуха.

Із таким корисним аксесуаром школяра буде помітно на дорозі приблизно за 100 метрів, без нього – не далі ніж за 50 м.

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