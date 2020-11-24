Петро Нестеренко-Ланько був організатором Lviv Fashion Week, що відбувається у Львові з 2008 року

У ДТП на трасі Львів-Шегині загинув 37-річний львівський дизайнер Петро Нестеренко-Ланько. Його збив на пішохідному переході водій автомобіля Nissan. Смертельний інцидент стався 23 листопада близько 22:10 у с. Бартатів Городоцького району.

«На автодорозі Львів-Шегині на освітленому пішохідному переході водій автомобіля Nissan, мешканець м. Львова 1986 року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події до приїзду ШМД», — повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Водія затримали, суд обере йому міру запобіжного заходу.

фото патрульної поліції

Як з'ясував ZAXID.NET, загиблим пішоходом виявився відомий львівський дизайнер, засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.

Парастас відбудеться 25 листопада у храмі святих апостолів Петра і Павла на вул. Личаківській, 82а, о 18:00. Похорон запланований у тому ж храмі 26 листопада на 11:00. Поховають Петра Нестеренка-Ланька на Личаківському кладовищі.