Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Opel Андрію Віновському, який спричинив ДТП, унаслідок якої загинув водій зустрічного автомобіля. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 22 серпня 2023 року. Водій Opel Insignia Андрій Віновський їхав у напрямку Бродів із села Сороки-Львівські. Перед виїздом на головну дорогу Київ – Чоп він не зупинився, а виїхав на дорогу і зіткнувся з водієм Volkswagen Golf, який їхав у напрямку Києва. Внаслідок ДТП водій Volkswagen загинув.

У суді Андрій Віновський свою провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що уклав угоду з сімʼєю загиблого, в межах якої сплатив 250 тис. грн та заявив, що готовий відшкодувати цивільний позов. Дружина загиблого водія в суді попросила не позбавляти його волі.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Володимир Мусієвський визнав Андрія Віновського винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив йому 3 роки позбавлення волі з вилученням водійського посвідчення терміном на 2 роки. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.