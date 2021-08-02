Під колесами Skoda Octavia загинув 60-річний мешканець Перемишлян

У неділю, 1 серпня, на дорозі Куровичі-Рогатин у селі Коросно на Львівщині водій Skoda Octavia на смерть збив 60-річного пішохода.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 21:20 на автодорозі Куровичі-Рогатин у селі Коросно Львівського району. 57-річний житель Перемишлян за кермом Skoda Octavia здійснив наїзд на 60-річного чоловіка, теж мешканця Перемишлян. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.