Аварія сталась у селі Дубове за декілька кілометрів від Ковеля

Неподалік Ковеля водій вантажівки на смерть збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу. Від травм дитина померла на місці ДТП.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 12:00 у середу, 26 липня, в селі Дубове, що за декілька кілометрів від Ковеля.

«60-річний водій вантажівки здійснив наїзд на 13-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина померла на місці події», – йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, водій на момент скоєння ДТП був тверезий. Що стало причиною аварії, з'ясовують слідчі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).

Зауважимо, що санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.