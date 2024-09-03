Галицький районний суд Львова визнав водія вантажівки винним у порушенні митних правил та призначив йому 1,5 млн грн штрафу через спробу ввезення косметики під виглядом гуманітарної допомоги.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, мешканець Львівщини за кермом вантажівки Iveco у листопаді 2023 року перетинав кордон з Польщею через пункт пропуску Смільниця-Кросценко. Він надав документи про перевезення гуманітарної допомоги: одягу (1825 кг) та косметики для обличчя (535 кг).

Митники перевірили документи та встановили, що вказана у документах благодійна організація очікує на одяг, щодо косметики, то це є зовнішньоекономічний вантаж.

«Будь-яка інформація, що вказаний товар переміщується з Євросоюзу як гуманітарна допомога і одержувачем його є «Благодійний фонд Судовишнянської територіальної громади», а відправником є громада Польщі, у наданих документах відсутня. Тобто, під час перевірки встановлено, що вказаний товар переміщується на митну територію України як зовнішньоекономічний вантаж», – вказано у постанові суду.

У наданому письмовому поясненні водій вантажівки повідомив, що до нього звернулася благодійна організація «Благодійний фонд Судовишнянської територіальної громади» для перевезення вантажу з Польщі. Завантаження та митне оформлення вантажу було у Хелмі. При проходженні митного контролю на території України він надав декларацію про ввезення гуманітарної допомоги та товаросупровідні документи. Адвокат чоловіка просив закрити справу, бо його клієнт є перевізником вантажу. На думку захисника, він не може бути суб’єктом порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 МК України, стосовно неправильного зазначення у митних документах відправника та/або одержувача вантажу.

Суддя Христина Мисько визнала водія Володимира Каркульовського винним у адмінправопорушенні, призначивши покарання – 1,5 млн грн штрафу (50% вартості товарів) без їх конфіскації. Постанову ще можна оскаржити.