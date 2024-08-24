За попередньою оцінкою вартість кросовера може становити близько 1,5 млн грн

На Львівщині прикордонники виявили кросовер Porsche Cayenne (2019 року випуску), який намагались ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Авто начебто очікував один з благодійних фондів, але документ виявився підробкою.

Як повідомили прикордонник 24 серпня, преміальний кросовер Porsche Cayenne намагались ввезти в Україну через пункт пропуску у Грушеві. Автомобіль намагались завезти на територію України із залученням благодійної організації.

Porsche Cayenne (2019 року випуску), відповідно до транспортних документів, прямував з Німеччини. Отримувачем в декларації зазначався один із українських фондів. Проте після перевірки прикордонники зʼясували, що вказаний благодійний фонд не очікує автомобіля, та й взагалі нічого не знає про цю ситуацію.

За попередньою оцінкою вартість кросовера може становити близько 1,5 млн грн. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил.