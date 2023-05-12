Водій за кермом мікроавтобуса Opel Movano збив дівчинку на вулиці Макарова у Рівному

Водій з Рівного отримав три роки іспитового терміну за смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 13-річна дівчинка. Чоловік збив дитину, яка на самокаті разом із товаришем раптово виїхала на проїзну частину. Внаслідок наїзду дитина отримала важкі травми і згодом померла у лікарні в Туреччині. Суд дійшов висновку, що чоловік винен у вчиненні ДТП, бо їхав з перевищенням швидкості, і тому не зміг уникнути наїзду.

Аварія сталась ввечері 16 жовтня 2018 року на вулиці Макарова у Рівному (тепер – вулиця Кулика і Гудачека). Водій мікроавтобуса Opel Movano, якому на той час було 19 років, на швидкості збив 13-річну дівчинку, яка їхала на самокаті по проїзній частині. Постраждалу дитину госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою у важкому стані. Згодом дівчинка померла у медзакладі в Туреччині.

Водієві вручили підозру за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Встановлено, що чоловік порушив одне з правил дорожнього руху: їхав у межах населеного пункту зі швидкістю понад 50 км/год, через що не зміг вчасно уникнути наїзду на дитину.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, на судовому засіданні, яке відбулося 9 травня, чоловік визнав провину і погодився виплатити гроші, яких вимагає потерпіла сторона, і просив не саджати його в тюрму. Сторона потерпілих натомість просила призначити водієві ув'язнення.

Суд виявив декілька пом'якшуючих обставин: обвинувачений розкаявся у вчиненому, частково виплатив компенсацію потерпілим, раніше судимостей не мав. Натомість обтяжуючих обставин не виявили. На основі цього суддя Оксана Крижова вирішила, що чоловікові буде достатньо іспитового терміну. Також він повинен буде сплатити 200 тис. грн моральної компенсації потерпілій стороні. Вирок ще поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.