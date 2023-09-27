Поліція відкрила справу щодо 45-річного водія, який вкрав вантажівку в свого роботодавця, а тоді продав. Фуру згодом виявили у Кіровоградській області.

Крадіжку чоловік скоїв ще у червні цього року, але відомо про інцидент стало у середу, 27 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Зазначається, що 45-річний мешканець Ковеля після завершення контракту з перевізником вирішив не повертати йому вантажівку MAN з напівпричепом.

«16 червня 2023 року доправив її у Львів та продав, завдавши власнику матеріальної шкоди на суму понад 1,3 мільйона гривень. Згодом автомобіль виявили на Кіровоградщині», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу водія та повідомили йому про підозру за ч.3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує від восьми до 12 років ув'язнення. Вилучена вантажівка наразі перебуває під арештом.