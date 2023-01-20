Галицький районний суд Львова оштрафував на 40,8 тис. грн водія позашляховика Land Cruiser Prado Артура Богаритя, який їздив центром міста без водійських прав.

Як вказано у постанові суду, на початку грудня 2022 року Артура Богатиря зупинили за кермом Land Cruiser Prado на проспекті Свободи. У водія не було водійських прав і поліцейські встановили, що він не вперше сідає за кермо без документів. У серпні водія уже штрафували за їзду без прав у Одеській області. Згідно з даними поліції, чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.

На розгляд справи у суді Артур Богатир не прийшов.

Справу розглядала суддя Христина Мисько, яка оштрафувала водія на 40,8 тис. грн за їзду без прав. У чоловіка не конфіскували позашляховик Land Cruiser Prado, оскільки він офіційно не належить порушнику.