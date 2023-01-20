Водія Land Cruiser Prado оштрафували за їзду без прав у центрі Львова
Артур Богатир не вперше сідає за кермо без документів, його оштрафували на 40,8 тис. грн
До теми
Галицький районний суд Львова оштрафував на 40,8 тис. грн водія позашляховика Land Cruiser Prado Артура Богаритя, який їздив центром міста без водійських прав.
Як вказано у постанові суду, на початку грудня 2022 року Артура Богатиря зупинили за кермом Land Cruiser Prado на проспекті Свободи. У водія не було водійських прав і поліцейські встановили, що він не вперше сідає за кермо без документів. У серпні водія уже штрафували за їзду без прав у Одеській області. Згідно з даними поліції, чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.
На розгляд справи у суді Артур Богатир не прийшов.
Справу розглядала суддя Христина Мисько, яка оштрафувала водія на 40,8 тис. грн за їзду без прав. У чоловіка не конфіскували позашляховик Land Cruiser Prado, оскільки він офіційно не належить порушнику.