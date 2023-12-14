Чоловік завдав жінці удари кулаком в обличчя і зламав ніс

Сихівський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Судової Вишні Миколі Федаку, який працює водієм футбольного клубу «Карпати», за побиття жінки у львівському магазині. Винуватцю присудили 1700 грн штрафу.

За матеріалами справи, інцидент трапився 8 жовтня цього року в продуктовому маркеті «Делюкс» на вул. Дністерській у Львові. Жінка зустріла обвинуваченого біля магазину, привіталася, а оскільки він не подав їй руки, легенько вдарила його сумкою по плечу та пішла в магазин. Через деякий час туди увірвався обвинувачений і завдав їй декілька ударів кулаком в ніс та чоло, спричинивши синець та перелом кісток носа. Постраждала також зазначила, що нападник не відшкодував їй завдану шкоду.

У суді обвинувачений свою визнав і розкаявся. Його дії слідство кваліфікувало як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я постраждалої.

Вивчивши матеріали справи, суддя Микола Борачок визнав Миколу Федака винним в кримінальному проступку за ч.2. ст. 125 ККУ та призначив йому покарання у вигляді 1700 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.