29-річний львів'янин прийшов в гості до знайомого та побив його до смерті

У квартирі на вул. Любінській у Львові сусіди знайшли тіло 51-річного львів’янина, який загинув від побоїв. За версією поліції, смертельні травми чоловікові завдав його 29-річний знайомий, який з місця події втік, залишивши свою жертву помирати. Винуватця злочину вже затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився уночі з 15 на 16 листопада у квартирі одного з будинків на вул. Любінській. Між 51-річним господарем помешкання та його гостем виник побутовий конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер через три дні – 19 листопада.

Нападник з місця події втік. В подальшому тіло загиблого виявив сусід, який і повідомив про це у поліцію. Поліцейські встановили, що на момент сварки учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Невдовзі правоохоронці затримали винуватця злочину – ним виявився 29-річний львів’янин.

Йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.2 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років. За рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою.