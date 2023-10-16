Мешканця Львівщини засудили до восьми років тюрми. Він напідпитку побив свого знайомого та вбив його співмешканця. Про це у понеділок, 16 жовтня, повідомили у прокуратурі Львівської області.

Інцидент трапився ще у вересні 2021 року в одному із сіл Стрийського району. 25-річний місцевий мешканець пізно ввечері прийшов до будинку 57-річного знайомого, який проживав із товаришем, запропонував їм разом випити. Чоловіки погодились. Трохи випивши господар дому ліг спати. А його 45-річний співмешканець та обвинувачений продовжили застілля.

«Згодом гість вирішив розбудити свого друга, щоб той приєднався до них. Останній відмовлявся вставати і чоловік у відповідь почав його бити кулаками, нанісши середньої тяжкості тілесні ушкодження, що спричинили тривалий розлад здоров'я. Щоб уникнути подальшого побиття потерпілий втік на горище та зачинився», – повідомляють деталі у прокуратурі Львівщини.

Тоді підозрюваний повернувся за стіл, де продовжив застіля із співмешканцем власника дому. Під час розпивання чергової пляшки алкоголю між ними виник конфлікт. Обвинувачений взяв сокиру та наніс нею 16 ударів по голові співмешканцю свого знайомого. Від отриманих травм він помер на місці.

Суд визнав винним 25-річного мешканця Львівщини в умисному вбивстві та нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України). Вироком суду йому призначено покарання – всім років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.