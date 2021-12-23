Водія нардепа від «Слуги народу» Миколи Галушка на рік позбавили права керувати автомобілем та оштрафували на 10200 грн. Напередодні ЗМІ оприлюднили відео, як депутат скандалив із поліцейськими, які зупинили його автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Як розповів 22 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, водія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про відмову пройти освідування рішенням Печерського районого суду Києва. Його позбавили права керувати автомобілем та оштрафували на 10,2 тис. грн. Водночас, імені водія він не називає.

Монастриський наголосив, що в України досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського. Однак зазначив, що на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект № 5050-1, який пропонує ввести за це штраф від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, що 22 грудня «Українська правда» опублікувала відео, як народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався із поліцейськими, які зупинили за порушення водія та автомобіль, який возить цього депутата. За даними журналістів, інцидент трапився ще у 2020 року. Тоді, з їх слів, патрульні через порушення правил дорожнього руху – за перетин подвійної смуги.

Партія «Слуга народу» вже вибачилася за дії політика та пообіцяла його покарати. Сам Галушко заявив, що знав про існування цього відео, оскільки ним його нібито шантажував екс-керівник МВС Арсен Аваков – той начебто погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи.