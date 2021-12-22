Інцидент із Миколою Галушко (зліва) трапився ще у грудні 2020 року

42-річний народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету з правоохоронної діяльності Микола Галушко нецензурно спілкувався із поліцейськими, які зупинили за порушення водія та автомобіль, який возить цього депутата. Партія вже вибачилася за дії політика та пообіцяла його покарати.

Відео «Українська правда» опублікувала 22 грудня. Журналісти пишуть, що інцидент трапився ще 18 грудня 2020 року. Тоді, з їх слів, патрульні зупинили авто приблизно о 4 ранку в центрі Києва через порушення правил дорожнього руху – за перетин подвійної смуги.

На місце приїхав Галушко, який почав скандалити із поліцейськими. Мовляв, вони нібито не мали права зупиняти це авто, оскільки воно належить народному депутату. При цьому нардеп використовував нецензурну лексику та вдавався до образ патрульних – називав їх «дебілами» та звинувачував у провокації.

У відповідь поліцейські намагалися пояснити, що на автомобілі ніде не написано, що воно належить народному депутати. Вони також зауважили, що нарпети не мають дипломатичного імунітету.

«А як мені ще розмовляти із людиною, яка перебуває в наркотичному сп’янні, який дебілоїд, який не розуміє взагалі, що робить», – обурюється Галушко.

Зазначимо, що Галушко – випускник Національної академії внутрішніх справ та член комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності.

На це вже відреагувала «Слуга народу». Речниця партії Юлія Палійчук заявила, що фракція приносить вибачення працівникам поліції й «усім, кого могла образити ця ситуація».

Зі слів Галугка, він знав про існування цього відео, оскільки ним його нібито шантажував екс-керівник МВС Арсен Аваков. Як каже нардеп, той начебто погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи.

Водночас, Палійчук додала, що цей факт не виправдовує Галушка та його вчинок, «однак й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС». Вона назвала поведінку депутата неприйнятною і додала, що цю ситуацію розглянуть в етичному комітеті партії, який визначить міру покарання для нього.

Розбірки із поліцейськими

Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував розрібки на блокпості у Донецькій області через те, що його автомобіль зупинили поліцейські та попросили показати документи. Співробітники поліції намагалися спершу пояснити чому його зупинили та почали первіряти документи. Натомість заступник глави МВС у відповідь почав обурюватися, що його не впізнали, та навіть погрожував поліцейським.

Після інциденту на блокпості міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініцював відсторонення свого заступника на період розслідування. Сам Олександр Гогілашвілі вибачився за «надмірну емоційність» на блокпості в зоні ООС. Пізніше з'ясувалось, що Гогілашвілі має дійсні російський паспорт та індивідуальний податковий номер, хоча сам він це заперечує. Невдовзі після інциденту на блокпосту Гогілашвілі звільнили.