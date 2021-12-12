Журналісти показали ще одну розмову заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі із поліцейськими, яка відбулася наприкінці листопада

Журналісти «Української правди» оприлюднили відео ще одних розбірок заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі із поліцейськими, які він влаштував через зупинку свого авто та перевірку документів. Відео зняте у Києві наприкінці листопада – майже за два тижні до скандалу на блокпості у Донецькій області.

Відео із вже іншими розбірками заступника міністра внутрішніх справ із патрульними передали співробітники поліції журналісту Михайлу Ткачу, пише «Українська правда». За даними журналістів, інцидент трапився 24 листопада у Києві – тоді поліцейські зупинили автомобіль із Олександром Гогілашвілі для перевірки документів, однак це його роздратувало.

На оприлюдненому фрагменті відео Гогілашвілі запитує поліцейського, чи впізнав він його, а також постійно використовує нецензурну лексику та вдається до образ у бік патрульного.

«Дуже х**во, що ти керівництво не впізнаєш. Заступник міністра внутрішніх справ, так тобі зрозуміло?! Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?! Що з тобою, тебе що, припудрило? Ти що, дурень?», – говорить Гогілашвілі до патрульного.

У відповідь поліцейський намагається пояснити, що виконує свою роботу. Мовляв, після інциденту із Іллею Кивою, який їздив із «лівим» оперативним талоном, поліцейським наказали звіряти усі документи.

«Б** п**, де вас усіх понабирали? Що з вами, хлопці? Трішки мізки включайте. Все, дійсно не доводьте мене, бо завтра до мене в кабінет зайдеш», – обурюється натомість Гогілашвілі.

Хто такий Олександр Гогілашвілі та чому про нього всі говорять?

Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував розрібки на блокпості у Донецькій області через те, що його автомобіль зупинили поліцейські та попросили показати документи. Співробітники поліції намагалися спершу пояснити чому його зупинили та почали первіряти документи. Натомість заступник глави МВС у відповідь почав обурюватися, що його не впізнали, та навіть погрожував поліцейським.

Після інциденту на блокпості міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініцював відсторонення свого заступника на період розслідування. Сам Олександр Гогілашвілі вибачився за «надмірну емоційність» на блокпості в зоні ООС. На ситуцію відреагував також президент Володимир Зеленський, який заявив, що очікує звільнення Гогілашвілі.

Олександр Гогілашвілі до 2010 року жив у Росії, де працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних. Того ж року він переїхав до Києва, де дев'ять років працював з організаціями, які допомагають наркозалежним, зокрема в «Міжнародній антинаркотичній асоціації» (МАА). Після скандалу на блокпості на Донеччині, журналісти виявили, що Гогілашвілі має досі дійсні російський паспорт та індивідуальний податковий номер.

У Міністерстві внутрішніх справ працює з вересня 2019 року. Саме тоді його призначили заступником Арсена Авакова, який очолював на той час це відомство. Після відставки останнього та призначення міністром МВС Дениса Монастирського у 2021 році, Олександр Гогілашвілі на цій посаді залишився та продовжив відповідати за формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.

Згідно з даними на сайті МВС, у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Облік та оподаткування», а вже у 2020 році той же навчальний заклад за спеціальністю «Право».